Зустріч Зеленського та Путіна пройде до прес-конференції

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера РФ Володимира Путіна пройде до прес-конференції.

Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером РФ Володимиром Путіним пройде після переговорів у нормандському форматі, проте перед прес-конференцією.

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Раніше Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр енергетики України Олексій Оржель та виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко можуть взяти участь у двосторонній зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбудеться після нормандського саміту.