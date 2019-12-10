Україна не втручалася у вибори в США 2016 року – ФБР

У ФБР немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року.
Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що у ФБР немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року.
– У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року, – зазначив Рей.
Загрозою для президентських виборів 2020 року в США директор ФБР назвав Росію.
– Щодо самих виборів, ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу, – вважає Крістофер Рей.
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Раніше деякі сенатори-республіканці припустили, що Україна могла втрутитися в президентські вибори США в 2016 році.
Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер завершив розслідування щодо російського втручання у вибори президента США 2016 року.