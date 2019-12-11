Паскудниця! Президент Бразилії вилаяв Ґрету Тунберґ через її твіт

Президент Бразилії Жаїр Болсонару назвав 16-річну еко-активістку зі Швеції Ґрету Тунберґ паскудницею після того, як вона написала пост у Twitter на захист корінного населення Амазонії.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару розкритикував еко-активістку Ґрету Тунберґ і зазначив, що ЗМІ приділяють їй забагато уваги.

У своєму пості Тунберґ зазначила, що корінних жителів Амазонії в буквальному сенсі вбивають за намагання захистити ліси від незаконних вирубок.

– Людей з корінних народів буквально вбивають за спробу захистити ліси від незаконної вирубки. Знову і знову. Ганьба, що світ продовжує мовчати про це, — написала 16-річна шведка, опублікувавши відео з місця події.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019

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У коментарі журналістам Жаїр Болсонару здивувався твіту Ґрети Тунберґ.

– Дивовижно, як багато місця на шпальтах відводять цій паскудниці (в оригіналі — pirralha), — сказав президент Бразилії.

Після заяви Болсонару Тунберг змінила свій опис у своєму акаунті в Twitter на Pirralha.

Нагадаємо, виступ Тунберґ під час саміту Генасамблеї ООН став новиною дня у багатьох світових ЗМІ.