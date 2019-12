Паскудниця! Президент Бразилії вилаяв Ґрету Тунберґ через її твіт

Президент Бразилії Жаїр Болсонару розкритикував еко-активістку Ґрету Тунберґ і зазначив, що ЗМІ приділяють їй забагато уваги.

У своєму пості Тунберґ зазначила, що корінних жителів Амазонії в буквальному сенсі вбивають за намагання захистити ліси від незаконних вирубок.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019