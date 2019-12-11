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Факти / Світ

Паскудниця! Президент Бразилії вилаяв Ґрету Тунберґ через її твіт

Президент Бразилії Жаїр Болсонару назвав 16-річну еко-активістку зі Швеції Ґрету Тунберґ паскудницею після того, як вона написала пост у Twitter на захист корінного населення Амазонії.

Ґрета Тунберґ

Президент Бразилії Жаїр Болсонару розкритикував еко-активістку Ґрету Тунберґ і зазначив, що ЗМІ приділяють їй забагато уваги.

У своєму пості Тунберґ зазначила, що корінних жителів Амазонії в буквальному сенсі вбивають за намагання захистити ліси від незаконних вирубок.

– Людей з корінних народів буквально вбивають за спробу захистити ліси від незаконної вирубки. Знову і знову. Ганьба, що світ продовжує мовчати про це, — написала 16-річна шведка, опублікувавши відео з місця події.

Читайте: Нічого не добилися: Тунберґ розчарувалася в еко-активізмі

У коментарі журналістам Жаїр Болсонару здивувався твіту Ґрети Тунберґ.

– Дивовижно, як багато місця на шпальтах відводять цій паскудниці (в оригіналі — pirralha), — сказав президент Бразилії.

Після заяви Болсонару Тунберг змінила свій опис у своєму акаунті в Twitter на Pirralha.

Нагадаємо, виступ Тунберґ під час саміту Генасамблеї ООН став новиною дня у багатьох світових ЗМІ.

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