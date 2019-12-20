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У США батьки заморили однорічного сина веганскою дієтою

В американському штаті Флорида батьки довели до смерті свою наймолодшу півторарічну дитину, яку годували тільки сирими овочами та фруктами.

У США батьки заморили однорічного сина веганскою дієтою

У штаті Флорида від виснаження помер півторарічний хлопчик. Його батьки вважають себе веганами, тому самі відмовилися від їжі тваринного походження і не давали таку їжу своїм чотирьом дітям.

Малюків вони годували сирими овочами та фруктами: бананами, авокадо, манго. Наймолодший з дітей, хлопчик, якому було всього півтора року, важив близько 7 кілограмів. Така вага нормальна для семимісячної дитини.

В кінці вересня дитина почала відмовлятися від їжі, хлопчик їв тільки грудне молоко.

Американка вважала, що це було пов’язано з тим, що у нього різалися зуби.

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35-річна Шейла О’Лірі подзвонила до Служби порятунку 911 і повідомила, що її маленький син не дихає, а її 30-річний чоловік Райан намагається реанімувати дитину. Медики, які прибули на місце констатували смерть.

За фактом загибелі дитини комісія провела перевірку. Експерти підтвердили – дитина померла від виснаження. Медики провели обстеження трьох інших дітей. У двох з них виявили ознаки недоїдання, це позначилося і на відсутності декількох зубів.

Третя дитина виявилася здоровою, бо народжена від іншого батька і часто гостювала у нього і повноцінно харчувалася.

Батьків взяли під варту. Їм оголосили звинувачення відразу за кількома статтями – ненавмисне вбивство і невиконання батьківських обов’язків.

Нагадаємо, професор епідеміології з Оксфордського університету Тім Ки розповів, що за один місяць веганської дієти не виникне проблем з нестачею вітамінів.

Проте після тривалого часу дотримання зазначеної дієти, в організмі людини точно бракуватиме вітаміну B12.

Джерело: WKMG reported

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