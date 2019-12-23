Білий дім заморозив військову допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа

США заморозили допомогу Україні всього через 91 хвилину після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня 2019 року.

Чиновник Білого дому Майк Даффі зв’язався з представниками оборонного відомства США з приводу призупинення допомоги Україні трохи більше ніж через півтори години після того, як Дональд Трамп закінчив розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У листі Даффі просить, міністерство оборони призупинити надання допомоги Україні.

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– На підставі вказівок, які я отримав у світлі планів адміністрації переглянути допомогу Україні, включаючи ініціативу з оборонної безпеки України, будь ласка, утримайтесь від будь-яких подальших асигнувань Міністерства оборони до надання інструкцій у рамках цього процесу. З огляду на делікатний характер запиту, я вдячний вам за те, що ви тримаєте цю інформацію в тісному контакті з тими, хто повинен знати, як виконувати вказівки, – йдеться у листі Даффі.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився провести перегляд військової допомоги Україні. Через це на час кошти заморозили.

Пізніше допомогу Україні розблокували. Однак у вересні в США розгорівся скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Опоненти Трампа наполягають на тому, що лідер США під час телефонної бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.