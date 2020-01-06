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Помпео умовляв Трампа вбити Сулеймані кілька місяців — WP

Держсекретар США Майк Помпео кілька місяців умовляв президента Дональда Трампа вбити іранського генерала Касема Сулеймані.

Майкл Помпео

Трамп погодився на цю відповідь Ірану в кінці грудня, коли позицію Помпео підтримав глава Пентагону Марк Еспер.

За даними видання The Washington Post, спочатку Міністерство оборони США було проти усунення іранського генерала.

Для цього потрібно було займатися перекиданням військових на Близький Схід, а Пентагон хотів посилити позиції в Східній Азії.

Читайте: Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала Ми змусимо відповідати: Помпео закликав Іран не погрожувати США Навіщо США обстріляли аеропорт Багдада і як Іран відповість на вбивство Сулеймані

Трамп також мав намір вивести американські війська з Близького Сходу, оскільки це було однією з його передвиборних обіцянок.

Підтримали ідею Помпео після обстрілу військової бази, де 27 грудня загинув американський контрактник і були поранені військові.

Газета стверджує, що після вбивства держсекретар намагався знайти підтримку в Європі, але безуспішно.

Нагадаємо, 3 січня внаслідок ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, зокрема командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Джерело: The Washington Post

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