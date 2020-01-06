Помпео умовляв Трампа вбити Сулеймані кілька місяців — WP

Держсекретар США Майк Помпео кілька місяців умовляв президента Дональда Трампа вбити іранського генерала Касема Сулеймані.

Трамп погодився на цю відповідь Ірану в кінці грудня, коли позицію Помпео підтримав глава Пентагону Марк Еспер.

За даними видання The Washington Post, спочатку Міністерство оборони США було проти усунення іранського генерала.

Для цього потрібно було займатися перекиданням військових на Близький Схід, а Пентагон хотів посилити позиції в Східній Азії.

Трамп також мав намір вивести американські війська з Близького Сходу, оскільки це було однією з його передвиборних обіцянок.

Підтримали ідею Помпео після обстрілу військової бази, де 27 грудня загинув американський контрактник і були поранені військові.

Газета стверджує, що після вбивства держсекретар намагався знайти підтримку в Європі, але безуспішно.