У Держдепі США заперечують свою роль у катастрофі літака МАУ в Ірані

У Держдепі США покладають провину за авіакатастрофу літака МАУ неподалік Тегерана вранці 8 січня винятково на Іран.

Про це в ефірі Fox News заявила речник Державного департаменту США Морган Ортагус.

– Державний секретар підтримує позицію України, Канади та інших держав, що літак був навмисно збитий Іраном, – зазначила Ортагус.

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За словами речника, у Державному департаменті вважають, що важливо пам’ятати, що влада Ірану на початку заперечувала свою причетність до катастрофи, натякаючи на можливі технічні причини аварії.

Це стало відповіддю на заяву міністра закордонних справ Ірану Мохаммеда Джавада Заріфа, що Іран офіційно визнав, що збив літак МАУ. Військовослужбовці назвали збивання авіалайнера “людською помилкою”.

Джерело: Fox News