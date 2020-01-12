В Госдепе США отрицают свою роль в катастрофе самолета МАУ в Иране

В Госдепе США возлагают вину за авиакатастрофу самолета МАУ неподалеку Тегерана утром 8 января исключительно на Иран.

Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

– Государственный секретарь поддерживает позицию Украины, Канады и других государств, что самолет был намеренно сбит Ираном, – отметила Ортагус.

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По словам спикера, в Государственном департаменте считают, что важно помнить, что власти Ирана в начале отрицала свою причастность к катастрофе, намекая на возможные технические причины аварии.

Это стало ответом на заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, что Иран официально признал, что сбил самолет МАУ. Военнослужащие назвали сбивания авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Источник: Fox News