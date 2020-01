Трамп звинуватив адміністрацію Обами в затримці допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами в затримці допомоги Україні.

За його словами, демократи під час виступу відмовилися згадувати, що адміністрація колишнього президента-демократа затримувала допомогу Україні.

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020