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Трамп звинуватив адміністрацію Обами в затримці допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами в затримці допомоги Україні.

За його словами, демократи під час виступу відмовилися згадувати, що адміністрація колишнього президента-демократа затримувала допомогу Україні.

– Демократи та Шифті Шифф, чий виступ перед Сенатом був завантажений брехнею і спотвореннями, відмовляються згадувати, що адміністрація Обами відмовила в допомозі багатьом країнам, зокрема Україні, Пакистану, Філіппінам, Єгипту, Гондурасу та Мексиці, – написав він.

Читайте: У США опублікували документи щодо затримки військової допомоги Україні

До слова, Рахункова палата США дійшла висновку, що рішення про замороження військової допомоги для України було незаконним.

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