Трамп звинуватив адміністрацію Обами в затримці допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами в затримці допомоги Україні.

За його словами, демократи під час виступу відмовилися згадувати, що адміністрація колишнього президента-демократа затримувала допомогу Україні.

– Демократи та Шифті Шифф, чий виступ перед Сенатом був завантажений брехнею і спотвореннями, відмовляються згадувати, що адміністрація Обами відмовила в допомозі багатьом країнам, зокрема Україні, Пакистану, Філіппінам, Єгипту, Гондурасу та Мексиці, – написав він.

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

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До слова, Рахункова палата США дійшла висновку, що рішення про замороження військової допомоги для України було незаконним.