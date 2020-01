Трамп обвинил администрацию Обамы в задержке помощи Украине

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в задержке помощи Украине.

По его словам, демократы во время выступления отказались вспоминать, что администрация бывшего президента-демократа задерживала помощь Украине.

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020