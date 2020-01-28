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Новий кордон Ізраїлю та Палестини – карта за планом Трампа

Президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини, які сформуються унаслідок втілення “угоди століття” щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Мирний план передбачає подвоєння площі палестинських територій.

– Згідно цій карті, палестинська територія збільшиться більш ніж у два рази, в Східному Єрусалимі буде також створена палестинська столиця, де США з гордістю відкриє своє посольство, – написав він.

США будуть працювати над питанням нерозривності території Палестини.

Читайте: Трамп запропонував “угоду століття” для Близького Сходу – реакція Ізраїлю і Палестини

Новий кордон Ізраїлю та Палестини – карта за планом Трампа / 2 фотографии

Нагадаємо, 28 січня Трамп представив прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом США “угоди століття” Трампа. За словами прем’єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Джерело: Дональд Трамп 

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