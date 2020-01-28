Президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини, які сформуються унаслідок втілення “угоди століття” щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Мирний план передбачає подвоєння площі палестинських територій.

– Згідно цій карті, палестинська територія збільшиться більш ніж у два рази, в Східному Єрусалимі буде також створена палестинська столиця, де США з гордістю відкриє своє посольство, – написав він.

США будуть працювати над питанням нерозривності території Палестини.

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Новий кордон Ізраїлю та Палестини – карта за планом Трампа / 2 фотографии

Нагадаємо, 28 січня Трамп представив прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом США “угоди століття” Трампа. За словами прем’єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Джерело: Дональд Трамп