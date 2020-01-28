Трамп запропонував “угоду століття” для Близького Сходу – реакція Ізраїлю і Палестини

План президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході пропонує на чотири роки заморозити будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях.

Також план передбачає створення двох держав для ізраїльтян і палестинців зі столицею Палестини в східному Єрусалимі.

– США мають намір визнати ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан, – сказав Трамп.

За його словами, Нетаньяху з ним згоден. Єрусалим залишиться неподільною столицею Ізраїлю.

Перша реакція Йорданії на “угоду століття”:

– Потрібно почати серйозні переговори на основі арабської мирної ініціативи, односторонні дії Ізраїлю ведуть до ескалації.

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США відкриють своє посольство для палестинців у Східному Єрусалимі, а також США створить спільний комітет з Ізраїлем для реалізації угоди.

– Мій план можливо, останній шанс для Палестини, – сказав Трамп.

Він направив листа голові Палестинської національної адміністрації Махмуду Аббасу з викладом “угоди століття”, де пообіцяв допомогти створити палестинцям свою державу, якщо вони виберуть шлях переговорів.

Нагадаємо, 5 травня 2019 року армія Ізраїлю отримала наказ нанести масовані удари по об’єктах палестинських бойовиків у секторі Газа у відповідь на обстріли.

Жертвами протистояння стали четверо ізраїльтян і понад 20 палестинців.