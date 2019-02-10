PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / У Німеччині на аукціоні не захотіли купувати картини Гітлера/

У Німеччині на аукціоні не захотіли купувати картини Гітлера

У Німеччині пройшов аукціон, на якому планувалось продати кілька картин Адольфа Гітлера.

У Німеччині на аукціоні не захотіли купувати картини Гітлера

На аукціоні у Нюрнберзі ніхто не виявив бажання придбати картини Адольфа Гітлера, пише The Guardian.

Одна з причин – сумнівна автентичність авторства картин. Напередодні дві картини були зняті з продажу через те, що виявилися підробкою.

Дивіться: Таємниці смерті Гітлера. Усі версії і чи міг він втекти у 1945-му

Також покупці поскаржилися на зависокі ціни – від €19 до €45 тис.

Організатори аукціону сподіваються продати картини пізніше.

Ідея продавати картини нацистського диктатора викликала цілий скандал, а мер Нюрнберга назвав це проявом поганого смаку.

Раніше Факти ICTV писали, що фюрер Німеччини Адольф Гітлер і його дружина Єва Браун не займалися сексом.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чому в Єви Браун і Гітлера не було сексу
Гітлер і білий націоналізм: чому підлітки б’ють людей біля ТРЦ
Playboy з Мерилін Монро пішов з молотка за $31,2 тис.
Дихання Пітта і бюстгалтери Кардашян: 10 найдивніших зіркових лотів
Девіда Хокні визнано найдорожчим художником у світі
Крісло Стівена Хокінга продали за $393 тис.
Частину Ейфелевої вежі продадуть на аукціоні: дата і ціна
Портрет Едмонда Беламі, створений штучним інтелектом, проданий за $432 тис.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка