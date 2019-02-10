У Німеччині пройшов аукціон, на якому планувалось продати кілька картин Адольфа Гітлера.

На аукціоні у Нюрнберзі ніхто не виявив бажання придбати картини Адольфа Гітлера, пише The Guardian.

Одна з причин – сумнівна автентичність авторства картин. Напередодні дві картини були зняті з продажу через те, що виявилися підробкою.

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Також покупці поскаржилися на зависокі ціни – від €19 до €45 тис.

Організатори аукціону сподіваються продати картини пізніше.

Ідея продавати картини нацистського диктатора викликала цілий скандал, а мер Нюрнберга назвав це проявом поганого смаку.

Раніше Факти ICTV писали, що фюрер Німеччини Адольф Гітлер і його дружина Єва Браун не займалися сексом.

Фото: Getty Images