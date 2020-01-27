Віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обраний голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від Слуги народу Олександр Мережко.

Він є доктором юридичних наук та фахівцем у галузі міжнародного права.

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Заступник члена постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук заявила, що Мережко має досвід викладання у США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії. Це може стати у нагоді при виконанні повноважень.

– Посада віце-президента є надзвичайно відповідальною, адже він за необхідності може замінити президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере у них участі як доповідач), – написала Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Факти ICTV писали, що українська делегація відновить роботу в ПАРЄ.

Джерело: Yevheniya.khudzik

Фото: Yevheniya.khudzik