Віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обраний голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від Слуги народу Олександр Мережко.
Він є доктором юридичних наук та фахівцем у галузі міжнародного права.
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Заступник члена постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук заявила, що Мережко має досвід викладання у США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії. Це може стати у нагоді при виконанні повноважень.
– Посада віце-президента є надзвичайно відповідальною, адже він за необхідності може замінити президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере у них участі як доповідач), – написала Кравчук на своїй сторінці в Facebook.
Раніше Факти ICTV писали, що українська делегація відновить роботу в ПАРЄ.
Джерело: Yevheniya.khudzik
Фото: Yevheniya.khudzik