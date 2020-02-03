Катастрофа MH-17: прокуратура Нідерландів пред’явила обвинувачення фігурантам

Прокуратура Нідерландів пред’явила обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу МН17 на Донбасі в липні 2014 року.

Про це заявила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутіна.

– Одного з обвинувачених – Пулатова Олега Юлдашевича – буде захищати міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російського, – сказала вона.

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Кутіна додала, що робота групи адвокатів здійснюватиметься у відповідності з усіма нормами міжнародного права.

– Під час здійснення захисту ми розглядатимемо цю справу з глибокою повагою до почуттів сімей жертв, а також з урахуванням основного принципу кримінального провадження, яким є презумпція невинності. Ми сподіваємося, що розгляд справи в суді Нідерландів буде незалежним і об’єктивним, – підкреслила адвокат.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що не так з “доказами” РФ по MH17.