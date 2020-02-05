Трамп має допомагати у розслідуванні щодо Байдена – Джуліані

Дональд Трамп після, як очікується, виправдання його у процесі щодо імпічменту у Сенаті США, не повинен відмовлятись від розслідування діяльності Джо Байдена в Україні.

Про це заявив адвокат президента США Рудольф Джуліані.

– Абсолютно. На 100%. Я б заперечував, якби він цього не зробив. Бо у такому разі він би дав сигнал, що Байден безкарно продав США, пошив нас у дурні в Україні.

Джуліані також наполіг на тому, що вимоги щодо розслідувань в Україні з боку США не були спрямовані проти Байдена.

Читайте: Імпічмент Трампа: Джуліані готовий дати свідчення

За словами Джуліані, вся ситуація щодо України викривлена.

– Я вважаю, що це може стати одним із значних прикладів корупції в історії США, якщо ця справа не буде розслідувана на найвищому рівні двох урядів. Демократам вдалося представити це, як спробу зашкодити Байдену. Але це не стосується Байдена, – зазначив Джуліані.

Адвокат президент США також відзначив, що він досі шукає більше інформації про діяльність Байдена в Україні.

Раніше ми писали про те, що Джуліані привіз з України докази на захист Трампа.

Джерело: NPR