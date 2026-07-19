Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що масований російський удар у ніч проти 19 липня вкотре засвідчив необхідність продовжувати підтримку України та зміцнювати обороноздатність Польщі.

Косіняк-Камиш про атаку на Україну 19 липня

У соцмережі X глава польського Міноборони назвав атаку балістичними ракетами найпотужнішою від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, цей обстріл також свідчить про підготовку Росії до подальшої мобілізації.

– Росія завдала найпотужнішої атаки балістичними та крилатими ракетами по Україні з початку вторгнення та оголошує про підготовку до масштабної військової мобілізації, – написав він.

Косіняк-Камиш наголосив, що на тлі таких дій Москви заклики скоротити допомогу Україні або сповільнити модернізацію польської армії є відірваними від реальності.

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Крім того, міністр запевнив, що його відомство робить усе можливе, щоб російські ракети ніколи не досягли території Польщі.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши 125 безпілотників і 41 ракету повітряного та наземного базування різних типів.

Головною ціллю атаки став Київ. Падіння уламків і спричинені ними пожежі зафіксували у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах столиці. Відомо щонайменше про одну загиблу людину.

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