Заклики послаблювати Україну є відірваними від реальності – Косіняк-Камиш
- Після масованого удару РФ по Україні 19 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зробив заяву, яка напряму стосується безпеки всієї Європи.
- Масований обстріл України змусив Варшаву знову заговорити про підтримку Києва та посилення власної армії, адже ризики для Польщі зростають.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що масований російський удар у ніч проти 19 липня вкотре засвідчив необхідність продовжувати підтримку України та зміцнювати обороноздатність Польщі.
Косіняк-Камиш про атаку на Україну 19 липня
У соцмережі X глава польського Міноборони назвав атаку балістичними ракетами найпотужнішою від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, цей обстріл також свідчить про підготовку Росії до подальшої мобілізації.
– Росія завдала найпотужнішої атаки балістичними та крилатими ракетами по Україні з початку вторгнення та оголошує про підготовку до масштабної військової мобілізації, – написав він.
Косіняк-Камиш наголосив, що на тлі таких дій Москви заклики скоротити допомогу Україні або сповільнити модернізацію польської армії є відірваними від реальності.
Крім того, міністр запевнив, що його відомство робить усе можливе, щоб російські ракети ніколи не досягли території Польщі.
Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши 125 безпілотників і 41 ракету повітряного та наземного базування різних типів.
Головною ціллю атаки став Київ. Падіння уламків і спричинені ними пожежі зафіксували у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах столиці. Відомо щонайменше про одну загиблу людину.