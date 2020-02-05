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Трамп не потиснув руку Пелосі – вона порвала текст його зверненням до нації

Дональд Трамп 4 лютого виступив у Конгресі США з щорічним зверненням до нації, перед яким нешанобливо повівся зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі.

Перед виступом президент США роздав копії своєї доповіді віце-президенту США Майку Пенсу та спікеру Палати представників Ненсі Пелосі.

Пелосі у відповідь простягнула Трампу руку, але той відмовився її потиснути.

Коли він закінчив виступ, Пелосі демонстративно розірвала текст його промови.

Читайте: Імпічмент Трампа: сторони виступили з заключним словом

 

Нагадаємо, у вересні 2019 року саме Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента Трампа.

5 лютого в Сенаті США має відбутися голосування щодо імпічменту.

Джерело: CBS News

Фото: Dreamstime

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