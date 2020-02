Трамп не потиснув руку Пелосі – вона порвала текст його зверненням до нації

Дональд Трамп 4 лютого виступив у Конгресі США з щорічним зверненням до нації, перед яким нешанобливо повівся зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі.

Перед виступом президент США роздав копії своєї доповіді віце-президенту США Майку Пенсу та спікеру Палати представників Ненсі Пелосі.

Пелосі у відповідь простягнула Трампу руку, але той відмовився її потиснути.

Коли він закінчив виступ, Пелосі демонстративно розірвала текст його промови.

WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump’s #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P

— CBS News (@CBSNews) February 5, 2020