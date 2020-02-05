Трамп не потиснув руку Пелосі – вона порвала текст його зверненням до нації

Дональд Трамп 4 лютого виступив у Конгресі США з щорічним зверненням до нації, перед яким нешанобливо повівся зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі.
Перед виступом президент США роздав копії своєї доповіді віце-президенту США Майку Пенсу та спікеру Палати представників Ненсі Пелосі.
Пелосі у відповідь простягнула Трампу руку, але той відмовився її потиснути.
Коли він закінчив виступ, Пелосі демонстративно розірвала текст його промови.
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WATCH: Nancy Pelosi rips up a copy of President Trump’s #SOTU right after he finishes his address. https://t.co/is8UBLvZFO pic.twitter.com/vWum0NO09P
— CBS News (@CBSNews) February 5, 2020
Нагадаємо, у вересні 2019 року саме Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента Трампа.
5 лютого в Сенаті США має відбутися голосування щодо імпічменту.
Джерело: CBS News