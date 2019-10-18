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Як працюють та скільки заробляють українські лікарі у Чехії

Лікарня на Буловці – одна з найбільших у Празі. Та чеських медиків там не вистачає. Вони масово їдуть працювати до Німеччини і Австрії. Втім, вакантними місця довго не лишаються – їх займають українські фахівці.

Наталія Волкова – патологоанатом. Спеціалізацію, вказану в українському дипломі, довелось у Чехії підтвердити. Скласти тести, пройти піврічну практику та  отримати дозвіл на роботу з міністерства. Поки жінка на практиці.

Працювати там легше ніж в Україні. Завдяки страховій медицині можна призначити пацієнту всі необхідні обстеження, навіть дорогі. Житло і харчування обходяться недорого. Поруч з лікарнею гуртожиток. Щомісяця  – 500 крон. А ось зарплати в лікарів-початківців невисокі – майже 20 тис. крон, або 22 тис. грн. Та з часом медики можуть розраховувати на бонуси.

Читайте: Більше €1 тис. на місяць! Які умови роботи в Чехії та чому українці в тренді

Валентина Дуда теж з України. Працює медсестрою. Молодший персонал має більшу зарплату за лікаря, бо працюють іноді цілодобово. Та навіть там медсестр катастрофічно не вистачає. Одне відділення через нестачу кадрів досі закрите.

У лікарні вже працюють 33 українських лікарі. Ще вакантні 250 посад. Аби привабити більше українців, міністерство охорони здоров’я спрощує процедуру складання іспитів.

У вітчизняному міністерстві про відтік кадрів з України знають, але мають план приборкання трудової міграції. Зокрема, запровадження програми для молодих лікарів, кращі соціальні та побутові умови праці та найголовніше – збільшення зарплати, яке обіцяють з квітня 2020-го. Саме тоді має запрацювати нова система фінансування медзакладів, коли гроші йтимуть за пацієнтом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Чехія змінила правила видавання робочих карт українцям.

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