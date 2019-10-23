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Факти / Спорт

Чемпіонка Паралімпіади-2012 пішла з життя після евтаназії

Чемпіонка Паралімпійських ігор-2012 в Лондоні в гонках на візках (клас T52, 400 м) бельгійка Маріке Вервурт пішла з життя після евтаназії.

Марике Вервурт

Маріке Вервурт страждала від прогресуючої тетраплегії (паралічу кінцівок). Останнім часом у 40-річної бельгійки різко погіршився зір і з’явилися проблеми з прийомом їжі.

— Я більше не хочу страждати. Раніше у мене такого ніколи не було, я стала багато плакати. Моє тіло кричить: Мені дуже боляче. Це фініш, – заявила Маріке незадовго до смерті.

Вервурт планувала піти на евтаназію одразу після Паралімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році, але після закінчення Ігор заявила, що поки не готова на такий крок.

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На Паралімпійських іграх у Лондоні у 2012 році Вервурт завоювала золото та срібло, а у Ріо-2016 – срібло та бронзу.

У Бельгії офіційно дозволили евтаназію з 2002 року.

Раніше Факти ICTV писали, що американський боксер Патрік Дей помер у віці 27 років після нокауту у поєдинку з Чарльзом Конвеллом у Чикаго.

ФотоWiktor Dabkowski

Джерело: Mirror

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