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Росія вперше з 2012 року призначила постійного торгпреда в Україні

Вперше з 2012 року Росія призначила постійного торгпреда в Україні.

Торговим представником Росії в Україні призначений Андрій Бабко, який з 2013 року обіймав посаду російського торгпреда в Вірменії.

Відповідне розпорядження уряду РФ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Читайте: Росія спрощує отримання громадянства для українців та білорусів

Нагадаємо, посада торгового представника РФ в Україні була вакантною з лютого 2012 року, коли попередній торгпред Сергій Іванов вийшов на пенсію.

З того часу обов’язки торгового представника виконував Сергій Соломін.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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