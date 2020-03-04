Хто стане опонентом Трампа? Байден повернув собі лідерство серед демократів

Колишній віцепрезидент Джо Байден на масштабному праймеріз у супервівторок перемагає у восьми штатах з 14.

Байден здобув перемогу в Арканзасі, Массачусетсі, Міннесоті, Оклагомі, Алабамі, Вірджинії, Північній Кароліні й Теннессі.

Його опонент Берні Сандерс взяв першість у трьох штатах – Колорадо, Вермонт та Ютта.

Майкл Блумберг здобув перемогу на кокусах в Американському Самоа.

В інших штатах наразі триває підрахунок голосів.

Від республіканців головним лідером залишається чинний президент США Дональд Трамп. Він перемагає в 11 штатах.

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Super Tuesday – це вівторок, коли у США проходять масштабні праймеріз у 14 штатах одночасно, зокрема у двох найбільш населених, Каліфорнії й Техасі, а також в Американському Самоа та серед демократів за кордоном.

3 лютого пройшли кокуси в Айові, а 12 лютого праймеріз в Нью-Гемпшері. Також свого кандидата обрали в Неваді та Південній Кароліні.

Демократична національна конвенція (з’їзд партії) відбудеться 13–16 липня, а президентські вибори – 3 листопада.

Факти ICTV раніше писали про те, хто буде наступним президентом США та чому провалився імпічмент Трампу.