Хто буде наступним президентом США та чому провалився імпічмент Трампу

Імпічмент, міжнародні скандали та особисті образи. Президентська кампанія 2020 має усі шанси стати найзапеклішою та найбруднішою в історії США.

Президент США виступив із зверненням до Конгресу щодо стану справ у країні. Трамп традиційно похвалив сам себе. Зала розділилась на два табори. Соратники Трампа республіканці купали президента в оваціях, демократи показово не реагували.

Але найбільш красномовно своє ставлення демонструвала спікер Ненсі Пелосі, яка перед промовою протягнула руку Трампу та він її не потиснув. Після звернення, мадам спікер демонстративно під камери, що транслювали подію у прямому ефірі на усю країну, розірвала промову Трампа.

Дональд не лише вийшов сухим із води, але і підмочив репутацію демократам, яким не вдалося відправити його у відставку. Це додасть Трампу голосів та впевненості, що він усе робить правильно, як у внутрішній, так і зовнішній політиці, – кажуть аналітики.

Самовпевненість Трампа вже на виборах у 2020 році може виявитись мильною бульбашкою. Одразу кілька соціологічних опитувань показали, що 51% американців виступають за відсторонення нинішнього президента від влади.

Але демократам теж зарано радіти. У їхньому таборі проблема на проблемі. Цього тижня на внутрішньопартійних виборах, так званих кокусах, у них дала збій система підрахунку голосів. Та і явного партійного фаворита, на відміну від республіканців, у них немає.

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Не виключено, що переможе колишній віце-президент Джо Байден, на розслідуванні проти якого у скандальній телефонній розмові і натякав Зеленському Трамп, або відомий мільярдер і екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг.

У 2016 році між Трампом та Блумбергом пробігла чорна кішка.

На початку минулої президентської кампанії Блумберг підтримав Гіларі Клінтон, а Трампа назвав фейковим мільярдером. Зараз Блумберг претендент на кандидата від опозиції. Він заявив, що готовий витратити мільярд доларів на перемогу у виборах учасника від демократів, навіть якщо це буде не він.

Трамп перейшов до особистих образ. Дональд відомий тим, що вигадує своїм опонентам липкі прізвиська. Джо Байдена прозвав сонним Джо, той не розгубився і у відповідь назвав Трампа клоуном. А мільярдера Блумберга обізвав коротуном.

Зріст Блумберга метр сімдесят три, Трампа метр дев’яносто. Передвиборча кампанія не встигла початись, а кандидати вже вдаються до body shaming’у. Це коли одні принижують інших через вагу, форму носа або інші параметри зовнішності.

Трамп навіть попри рекомендації своїх радників не реагувати на репліки Блумберга, все одно не витримує. Очевидно, мільярдер усе ж таки чимось сильно зачепив Дональда.

Схоже, після поразки демократів у справі імпічменту Трамп гадає, що схопив Бога за бороду. Нині усе вказує на те, що другий термін у нього в кишені. Але наскільки непередбачуваними можуть бути американські вибори, ми вже побачили у 2016 році.

Факти ICTV раніше писали про те, що Трамп звільнив свідків у справі про імпічмент.