Нідерланди готували військову операцію на Донбасі після катастрофи МН-17

Армія Нідерландів готувала військову операцію в Україні із застосуванням морської піхоти після краху рейса МН-17 у 2014 році.

Про це заявив командувач сухопутними військами Нідерландів Мартін Вайнен.

Військові повинні були захистити збір доказів і останки загиблих.

– Питання було таке: у нас є місце катастрофи, до якого ми не маємо доступу. Як можна забезпечити повернення останків загиблих? Розроблялися різні типи операцій. Від обережного до дуже жорсткого, – заявив Вайн.

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Він зазначив, що керівництво армії змінило плани в останній момент, коли морську піхоту вже поспішно повертали з навчань в Португалії.

Нагадаємо, катастрофа малайзійського Boeing сталася 17 липня 2014 року. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту.

Джерело: De Telegraaf