Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе после катастрофы МН-17

Армия Нидерландов готовила военную операцию в Украине с применением морской пехоты после краха рейса МН-17 в 2014 году.

Об этом заявил командующий сухопутными войсками Нидерландов Мартин Вайнен.

Военные должны были защитить сбор доказательств и останки погибших.

– Вопрос был такой: у нас есть место катастрофы, к которому мы не имеем доступа. Как можно обеспечить возврат останков погибших? Разрабатывались различные типы операций. От осторожного до очень жесткого, – заявил Вайн.

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Он отметил, что руководство армии изменило планы в последний момент, когда морскую пехоту уже поспешно возвращали с учений в Португалии.

Напомним, катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Источник: De Telegraaf