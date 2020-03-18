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Факти / Світ

300 євро і в’язниця: в Греції покарали порушників заходів карантину

У Греції суди винесли вироки порушникам карантину, який ввели для запобігання поширення коронавірусу.

Вони отримали тюремні терміни до 18 місяців і штрафи. У Греції справами заарештованих займаються спеціальні суди.

Читайте: Які обмеження ввели країни Європи через пандемію коронавірусу

З 12 березня поліція заарештувала 143 людини, які, незважаючи на заборону, відкрили свої заклади.

З них двох осіб засудили до року в’язниці і штрафу в розмірі 300 євро.

Раніше Факти ICTV писали, що в США у всіх штатах підтвердили інфікування коронавірусом.

Джерело: Proto thema

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