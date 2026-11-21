Перша леді США Меланія Трамп заявила, що веде переговори з представниками України та Росії щодо нового режиму припинення вогню, якого сподівається досягти до Різдва.

Про це вона сказала в ефірі Fox News.

Меланія Трамп веде переговори щодо припинення вогню в Україні

Під час заходу з прикрашання різдвяної ялинки перша леді США відповіла на запитання журналістів про те, чого вона найбільше бажає у святковий період.

Зараз дивляться

Меланія Трамп зазначила, що хотіла б досягти нових домовленостей про припинення вогню між Україною та Росією. За її словами, це можна зробити швидко за умови готовності обох сторін.

— Я вже веду переговори, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню, — сказала перша леді США.

Вона також розповіла про свою участь у гуманітарній операції в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. За словами Меланії Трамп, над відповідними домовленостями з представниками України та Росії вона почала працювати після Генеральної асамблеї ООН.

Перша леді США зазначила, що долучалася до опрацювання кожної деталі операції, завдяки якій вдалося врятувати 800 людей, серед яких були діти та люди похилого віку.

Нагадаємо, що за посередництва Меланії Трамп Україна та Росія раніше домовилися про тимчасове припинення вогню в районі окупованих Олешок на Херсонщині. Гуманітарне перемир’я тривало з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.