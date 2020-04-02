Станом на 2 квітня у світі коронавірусом інфіковано 937 567 осіб. З них вилікувалися 193 770 інфікований, а 47 256 пацієнтів померли.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 216 721 хворих, з яких 5 102 померли.

На другому місці вже опинилась Італія – там заразилися 110 574 особи, водночас вилікувалося вже 16 847 пацієнтів, а померло 13 155 хворих.

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Китай, де зародилася недуга опустився на четверту сходинку, там серед 82 394 інфікованих 3 310 осіб померли, натомість 76 426 пацієнтам вдалось одужати.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 1 квітня зафіксували 645 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Померли від коронавірусу 17 людей. Загалом 10 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.