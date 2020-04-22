Міссурі став першим штатом США, що подав до суду на владу Китаю через виникнення пандемії коронавірусу.

За словами генерального прокурора штату Еріка Шмітта, Пекін “брехав” світу про коронавірус і зробив занадто мало для того, щоб зупинити епідемію на ранньому етапі.

– У Міссурі наслідки вірусу дуже реальні – тисячі заражених, багато хто загинув, – сказав Шмітт.додавши, що багато компаній малого бізнесу змушені були закритися, і тепер їхнім співробітникам дуже складно елементарно нагодувати свої сім’ї.

Позов адресований китайській владі, комуністичній партії Китаю, низці міністерств, керівництву провінції Хубей і міста Ухань.

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За словами прокурора, китайська влада вводили громадськість в оману, приховували важливу інформацію та заперечували факти зараження від людини до людини.

– Цій епідемії цілком можна було запобігти, – заявив Шмітт.