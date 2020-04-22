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Факти / Світ

Штат Міссурі подав до суду на Китай через пандемію коронавірусу

Міссурі став першим штатом США, що подав до суду на владу Китаю через виникнення пандемії коронавірусу.

За словами генерального прокурора штату Еріка Шмітта, Пекін “брехав” світу про коронавірус і зробив занадто мало для того, щоб зупинити епідемію на ранньому етапі.

– У Міссурі наслідки вірусу дуже реальні – тисячі заражених, багато хто загинув, – сказав Шмітт.додавши, що багато компаній малого бізнесу змушені були закритися, і тепер їхнім співробітникам дуже складно елементарно нагодувати свої сім’ї.

Позов адресований китайській владі, комуністичній партії Китаю, низці міністерств, керівництву провінції Хубей і міста Ухань.

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За словами прокурора, китайська влада вводили громадськість в оману, приховували важливу інформацію та заперечували факти зараження від людини до людини.

– Цій епідемії цілком можна було запобігти, – заявив Шмітт.

Джерело: Deutsche Welle

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