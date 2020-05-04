У Російській Федерації за останню добу зареєстрували 10 581 новий випадок коронавірусу.

За даними оперативного штабу РФ у боротьбі з коронавірусом, 4 травня кількість виявлених хворих на 52 особи менша, ніж за попередню добу.

Наразі загальна кількість інфікованих становить 145 268 осіб, з них 19 551 одужала.

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Найбільша кількість хворих у Москві – 5 794, Підмосков’ї – 803 та Санкт-Петербурзі – 317.

За минулу добу в РФ померло 76 осіб, а загалом – 1 356.

Раніше Факти ICTV писали, що у прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна діагностували коронавірус.

Джерело: Оперативний штаб у боротьбі з коронавірусом