Ізраїль заявив про створення пасивної вакцини проти коронавірусу Covid-19.
Про це у спільній заяві повідомили міністр оборони та очільник Інституту біологічних досліджень Ізраїлю.
Через складні процедури узгодження промислове виробництво нового препарату може затягнутися на роки.
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– Відбувся значний прорив у справі пошуку антидоту проти Covid-19, – йдеться у повідомленні.
За словами ізраїльських медиків та військових, новий антидот здатен розпізнати вірус і нейтралізувати його в тілі пацієнта.
Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, що коронавірус робить з організмом людини, починаючи з інкубаційного періоду і закінчуючи критичною стадією.
Джерело: Jerusalem Post