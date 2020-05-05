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Факти / Світ

Ізраїль створив вакцину проти коронавірусу

Ізраїль заявив про створення пасивної вакцини проти коронавірусу Covid-19.

Про це у спільній заяві повідомили міністр оборони та очільник Інституту біологічних досліджень Ізраїлю.

Через складні процедури узгодження промислове виробництво нового препарату може затягнутися на роки.

Читайте: Не раніше, ніж через рік – Білл Гейтс про створення вакцини від Covid-19

– Відбувся значний прорив у справі пошуку антидоту проти Covid-19, – йдеться у повідомленні.

За словами ізраїльських медиків та військових, новий антидот здатен розпізнати вірус і нейтралізувати його в тілі пацієнта.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, що коронавірус робить з організмом людини, починаючи з інкубаційного періоду і закінчуючи критичною стадією.

Джерело: Jerusalem Post

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