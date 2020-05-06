У Сербії скасували надзвичайний стан і комендантську годину

У Сербії парламент ухвалив рішення скасувати надзвичайний стан, який раніше представив уряд країни.

Тепер в Сербії не працює комендантська годину, однак деякі надзвичайні заходи все ще діють.

Всього в країні зафіксували 9791 випадок зараження коронавірусом.

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Всього в світі зафіксували 3 732 046 випадків коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 216 739 осіб.

На другому місці опинилася Іспанія. Там Covid-19 виявили у 219 329 осіб.

Третю позицію займає Італія. В країні захворіли 214 457 осіб.

Нагадаємо, в Єгипті ослаблять карантин. У кожному готелі також повинна бути клініка з лікарем.

Джерело: PTC