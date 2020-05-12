Конгрес США закликав посилити санкції проти РФ через порушення прав людини

У Конгресі США підготували резолюцію, яка закликає запровадити додаткові санкції проти Росії через порушення прав людини.

Документ підготували голова комітету із закордонних справ конгресмен-демократ Еліот Енгел і його заступник, республіканець Майкл Мак-Кол.

Резолюція, зокрема, засуджує політично мотивовані ув’язнення в Росії і закликає негайно звільнити всіх політв’язнів. Крім того, автори закликають уряд США ввести санкції проти осіб, відповідальних за таку форму порушень прав людини.

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Також наголошується на необхідності звільнення журналістів, активістів громадянського суспільства, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України в анексованому Криму.

Крім того, конгресмени запропонували використовувати для введення санкцій закон Магнітського, який дозволяє запроваджувати персональні санкції проти осіб, які порушили права людини в РФ.

Нагадаємо, раніше США продовжили санції проти Росії через кібератаки.

Джерело: Комітет з міжнародних справ Палати представників США