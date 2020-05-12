Росія посіла друге місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. За добу тут виявили 10 899 випадків, загальна кількість хворих – 232 243. Добовий приріст становить 4,9%.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявлено у Москві – 5 392 і Московській області – 1 063.

З моменту початку епідемії в Росії померли 2 116 хворих, одужали 43 512 пацієнтів.

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Враховуючи таку ситуацію, РФ випередила Велику Британію (224 332 хворих) і Іспанію (227 436 хворих).

Найбільше людей у світі хворіють на коронавірус у США – 1 347 936.

Нагадаємо, 11 травня Росія була третьою у світі за кількістю хворих на Covid-19.