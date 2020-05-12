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Факты / Мир / Россия

Опередила Испанию: Россия на втором месте в мире по количеству больных Covid-19

Россия заняла второе место в мире по количеству больных коронавирусом. За сутки здесь обнаружили 10 899 случаев, общее число заболевших — 232 243. Суточный прирост составляет 4,9%.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве — 5 392 и Московской области — 1 063.

С момента начала эпидемии в России умерли 2 116 больных, выздоровели 43 512 пациентов.

Читайте: Коронавирус в мире: статистика и карта распространения

Учитывая такую ​​ситуацию, РФ опередила Великобританию (224 332 больных) и Испанию (227 436 больных).

Больше всего людей в мире болеют коронавирусом в США — 1 347 936.

Напомним, 11 мая Россия была третьей в мире по количеству больных Covid-19.

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