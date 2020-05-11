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Факти / Україна / Суспільство

Росія стала третьою у світі за кількістю хворих на Covid-19

В Росії на коронавірус захворіли більш як 221 тис. осіб. Ця кількість перевищила показники Великобританії та Італії, тому країна зайняла третє місце у списку поширення Covid-19 у світі.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

Зазначається, що Великобританія й Італія сьогодні показники ще не оновлювали.

Росія увійшла до топ-3 країн за кількістю хворих на коронавірус

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За добу в Росії виявили ще 11 656 хворих Covid-19. Видужала 39 801 особа, а 2 009 осіб померли.

Нагадаємо, 6 травня Росія увійшла до топ-5 країн за кількістю хворих на коронавірус.

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