За останню добу в світі зареєстрували 74 655 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Станом на ранок 12 травня в усьому світі 4 177 504 осіб захворіли на коронавірус. З них 286 330 людей померли.
Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених – 1 347 881, померло – 80 682), Іспанії (заражених – 227 436, померло – 26 744), Великій Британії (заражених – 224 332, померло – 32 141).
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Карта поширення коронавірусу Covid-19 онлайн
5 країн з найвищою кількістю заражень на коронавірус
Найбільше інфікованих на Covid-19:
- США – 1 347 881;
- Іспанія – 227 436;
- Велика Британія – 224 332;
- Росія – 221 344;
- Італія – 219 814.
5 країн з найвищою смертністю від коронавірусу
Найбільша смертність від Covid-19:
- США – 80 682;
- Велика Британія – 32 141;
- Італія – 30 739;
- Іспанія – 26 744;
- Франція – 26 646.
Як розвивалася епідемія коронавірусу в світі
Перший випадок захворювання Covid-19 було зафіксовано в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Наступною країною, де виявили коронавірус став Таїланд. Інфекцію виявили у 61-річної китаянки, яка приїхала з Уханя.
Далі коронавірус поширився у східних країнах, в Європі, США і Канаді. У деяких випадках встановлено, що хворі не відвідували Китай.
Тоді ж у перші дні лютого на Філіппінах зафіксували перший летальний результат від нової інфекції.
Інфекція поширилася на всіх континентах, за винятком Антарктиди.
Спочатку захворювання іменувалося 2019 nCoV, а 11 лютого 2020 року отримала назву нової коронавірусної пневмонії (Covid-19).
Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Було інфіковано чоловіка, який 26 лютого повернувся до України з дружиною з подорожі до Італії. Як поширюється коронавірус в Україні: карту і статистку можна знайти на сайті Факти ICTV.