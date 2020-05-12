За останню добу в світі зареєстрували 74 655 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Станом на ранок 12 травня в усьому світі 4 177 504 осіб захворіли на коронавірус. З них 286 330 людей померли.

Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених – 1 347 881, померло – 80 682), Іспанії (заражених – 227 436, померло – 26 744), Великій Британії (заражених – 224 332, померло – 32 141).

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Карта поширення коронавірусу Covid-19 онлайн

5 країн з найвищою кількістю заражень на коронавірус

Найбільше інфікованих на Covid-19:

США – 1 347 881;

Іспанія – 227 436;

Велика Британія – 224 332;

Росія – 221 344;

Італія – 219 814.

5 країн з найвищою смертністю від коронавірусу

Найбільша смертність від Covid-19:

США – 80 682;

Велика Британія – 32 141;

Італія – 30 739;

Іспанія – 26 744;

Франція – 26 646.

Як розвивалася епідемія коронавірусу в світі

Перший випадок захворювання Covid-19 було зафіксовано в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Наступною країною, де виявили коронавірус став Таїланд. Інфекцію виявили у 61-річної китаянки, яка приїхала з Уханя.

Далі коронавірус поширився у східних країнах, в Європі, США і Канаді. У деяких випадках встановлено, що хворі не відвідували Китай.

Тоді ж у перші дні лютого на Філіппінах зафіксували перший летальний результат від нової інфекції.

Інфекція поширилася на всіх континентах, за винятком Антарктиди.

Спочатку захворювання іменувалося 2019 nCoV, а 11 лютого 2020 року отримала назву нової коронавірусної пневмонії (Covid-19).

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Було інфіковано чоловіка, який 26 лютого повернувся до України з дружиною з подорожі до Італії. Як поширюється коронавірус в Україні: карту і статистку можна знайти на сайті Факти ICTV.