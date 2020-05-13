Коронавірус може стати ендемічним і ніколи не зникнути – ВООЗ

Новий коронавірус може стати ендемічною інфекцією.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан.

– Дуже складно спрогнозувати, коли ми зможемо здобути перемогу над ним (вірусом – Ред.) Наразі частка інфікованого населення в світі відносно невелика, – сказав експерт.

За його словами, складно спрогнозувати, як вірус розвиватиметься далі.

– Цей вірус може стати ендемічним. Він може ніколи не піти. Так само як і ВІЛ, який нікуди не зник. Але ми змогли взяти його під контроль, ми знайшли терапевтичні засоби, і люди тепер вже не так сильно бояться цього вірусу, – додав Райан.

Однак для того, щоб побороти вірус, необхідно знайти вакцину і провести вакцинацію у всьому світі.

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До речі, в світі зафіксували 4 317 061 випадок коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 381 696 людей.

На другому місці опинилася Росія. Там зафіксували 242 271 випадок коронавірусу.

Третю позицію займає Велика Британія. В країні 230 984 випадків Covid-19.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про пом’якшення карантину у країні з 12 травня, хоча 11 травня РФ вийшла на третє місце у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом Covid-19.