Вибухи в Одесі: пошкоджено СТО, загинув охоронець новобудови

Вибухи в Одесі сьогодні пролунали вночі. Внаслідок атаки російських ударних безпілотників 7 липня загинула людина.

Про це повідомляє очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер та ДСНС України.

Вибухи в Одесі 7 липня

За словами Кіпера Попри активну роботу сил ППО під час вибухів в Одесі сьогодні, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів.

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– Також, внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув. Щирі співчуття рідним та близьким, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Як поточнили у ДСНС, внаслідок вибухів в Одесі 7 липня пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків.

Також знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. На місцях падіння уламків російських дронів виникли пожежі, які були ліквідовані рятувальниками.

Вибухи сьогодні в ночі також лунали у Києві, а у Харкові дрони влучили у декілька багатоповерхівок. Кількість постраждалих перевищила 20 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 230-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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