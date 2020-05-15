Коронавірус в США: на Covid-19 перевірили понад 10 млн осіб

У США перевірили понад 10 млн громадян на наявність коронавірусу. Хвороба підтвердилася у 1 417 777 осіб.

Найбільше людей пройшли тест в штаті Нью-Йорк (1 298 757) і Каліфорнія (1 104 651).

За час пандемії коронавірусу в країні зареєстрували 85 906 смертей.

Побороти вірус змогли 246 414 осіб.

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До речі, США посідає перше місце за кількістю випадків коронавірусу. На другому місці опинилася Росія, де захворіли 242 245 осіб.

Третю позицію займає Велика Британія, де зафіксували 234 440 випадків Covid-19.

До речі, у США через втрату роботи в зв’язку з коронавірусом можуть залишитися без медичного страхування 27 млн осіб.