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Факты / Мир

Коронавирус в США: на Covid-19 проверили более 10 млн человек

В США проверили более 10 млн граждан на наличие коронавируса. Болезнь подтвердилась у 1 417 777 человек.

Больше всего людей прошли тест в штате Нью-Йорк (1 298 757) и Калифорния (1 104 651).

За время пандемии коронавируса в стране зарегистрировали 85 906 смертей.

Побороть вирус смогли 246 414 человек.

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К слову, США занимает первое место по количеству случаев коронавируса. На втором месте оказалась Россия, где заболели 242 245 человек.

Третью позицию занимает Великобритания, где зафиксировали 234 440 случаев Covid-19.

К слову, в США из-за потери работы в связи с коронавирусом могут остаться без медицинского страхования 27 млн человек.

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