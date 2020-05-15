Немає активних випадків: Маврикій переміг коронавірус

У Маврикії не зафіксували жодного випадку коронавірусу.

Таких результатів уряду африканської держави вдалося домогтися жорсткими обмежувальними методами.

За словами міністра охорони здоров’я Маврикію Кайлеша Ягутпала, наразі в країні немає жодного хворого на Covid-19.

– Ми виграли битву завдяки співпраці товариства, яке розуміло, що уряду необхідно вжити жорстких заходів, включаючи повну заборону на вихід з дому, закриття супермаркетів і кордонів, – сказав Кайлеш Ягутпал.

Всього в світі зафіксували 4 443 597 випадків коронавірусу. На першому місці за кількістю хворих США, де зафіксували 1 417 777 випадків.

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На другому місці опинилася Росія, в країні захворіли 252 245 осіб.

Третю позицію займає Велика Британія, де зафіксували 234 440 випадків.

Водночас епіцентр європейського спалаху коронавірусу нині фіксують на сході, де зростає кількість випадків інфікування в Росії, Україні, Білорусі та Казахстані.