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Пуерто-Рико може увійти до складу США. У країні відбудеться референдум

Референдум щодо приєднання Пуерто-Рико до США відбудеться одночасно із загальними виборами третього листопада 2020 року.

Про це заявив губернатор Пуерто-Рико Ванда Васкес.

У бланку буде вказано питання про те, чи необхідно негайно прийняти Пуерто-Рико до складу США.

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Якщо жителі проголосують позитивно, то це все одно не змінить статусу Пуерто-Рико, оскільки для визнання територією США ще потрібне схвалення американського Конгресу.

Нагадаємо, міжнародно-правовий статус Пуерто-Рико зараз дуже суперечливий. Жителі острова вважаються громадянами США, але не платять податків і не можуть брати участь у виборах президента.

Верховна законодавча влада на острові належить конгресу США, але інтереси Пуерто-Рико представляє комісар-резидент, який не має права голосу. Виконавча влада знаходиться в руках місцевого губернатора.

До слова, Аляска і Гаваї стали останніми приєдналися штатами. Це сталося в 1959 році.

Фото: Dreamstime

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