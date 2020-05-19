Агенти під дипломатичним прикриттям. Як російські шпигуни розхитують Євросоюз

Прага, 3 квітня. Комунальники демонтують пам’ятник маршалу Конєву. Статую командувачу першим українським фронтом, який визволяв Прагу і Чехословаччину від нацистів, встановили ще у 1980 році.

Минулої осені муніципалітет району Прага-6 постановив, що пам’ятник підлягає перенесенню.

Невдовзі чеське видання Respect повідомляє, що з Росії прибув громадянин, який готував замах на чиновників, які безпосередньо дали зелене світло на знесення пам’ятника.

Невідомий прилетів до Праги спецбортом, оскільки звичайні рейси під час карантину заборонені. Одразу пересів у кортеж автівок з дипломатичними номерами та попрямував до російського посольства.

Невідомим виявився Андрій Кончаков. Тимчасово виконувач обов’язків керівника Россотруднічєства прибув до Праги 14 березня.

Сам Кончаков заявив, що це помилка, і він перевозив лише цукерки та дезінфікуючий засіб. Начебто про прибуття Кончакова до Праги поліцію повідомили спецслужби дружніх країн. Про це заявили в ефірі телеканалу Чеська телевізія. Утім, що ж Кончаков перевозив насправді невідомо, адже затримувати його не мали права. Дипломатичний імунітет.

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Не лише під виглядом дипломатів, а й під шумок коронавірусу. Гучним скандалом закінчилася так звана гуманітарна місія Росії в Італії.

ЗМІ звинуватили Кремль у шпигунстві. В місії, дійсно, багато дивного. Чому її проводило Міноборони Росії, чому серед сотні військових лише 30 медиків. Навіщо прилетіли фахівці з біологічної зброї. Чи випадково місця для дезінфекції росіяни обирали поблизу об’єктів НАТО і бази біля Геді-Торре, де розміщена американська ядерна зброя.

Історія з помстами та отруєннями почалася майже одночасно із утворенням СРСР.

У Лондоні за загадкових обставин у 2013 році помер один заклятий ворог Путіна, олігарх Борис Березовський. Саме він привів у 1999році ВВП до влади. Березовського знайшли повішеним у власному будинку. Все було представлено як самогубство.

І після тривалої паузи – теракт у Солсбері, ще один яскравий приклад, що спецслужби Кремля не припинили карати перебіжчиків.

Але є категорії ворогів Путіна, задля яких підходять і показові страти. Як зухвале вбивство Зелімхана Хангошвілі у центрі Берліна минулого року громадянином Росії на прізвище Соколов.

Автівку екс-президента Ічкерії підірвали у спокійній столиці Катару. Тоді, у 2004 році по гарячих слідах у Дубаї заарештували двох росіян. Виявилося, що це співробітники російського посольства, фахівці з протидії тероризму. Їх відпустили.

І от новий дипломатичний шпигунський скандал. Довести, що російський агент віз Рицин вже нереально. Можливо, це був хід західних спецслужб, щоб у ГРУ заметушилися і видали себе. Від гріха подалі мера Праги Зденека Гржиба та старосту району, де стояла статуя маршалу Конєву, взяли під охорону.

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