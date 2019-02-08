Сергій Федотов їздив до Болгарії, коли там отруїли бізнесмена Омеляна Гебрева.

Третій росіянин, який брав участь в операції з отруєння екс-ГРУшника Сергія Скрипаля та його дочки, раніше засвітився у Болгарії.

Цю країну Сергій Федотов (так називають агента ГРУ ЗМІ) відвідував навесні 2015 року, якраз у той час, коли отруїли болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

Про це повідомляється в спільному розслідуванні видання The Insider і групи Bellingcat, передає Радіо Свобода.

За результатами експертизи, замах на Гебрева було скоєно за допомогою речовина класу Новачок. Тоді бізнесмена, який займався виробництвом зброї, врятували лікарі.

Читайте: З’явилися нові відео підозрюваних у справі Скрипалів

Повідомляється також, що Федотов отримував своє агентурне ім’я в 2010 році. Тоді ж свої імена отримали і підозрювані в замаху на Скрипалів Чепіга з Мішкіним.

Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Пізніше експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.

Фото: bgonair