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Факты / Мир / Россия пыталась убить Новичком бизнесмена в Болгарии - Bellingcat/

Росія намагалася вбити Новачком бізнесмена в Болгарії – Bellingcat

Сергій Федотов їздив до Болгарії, коли там отруїли бізнесмена Омеляна Гебрева.

Росія намагалася вбити Новачком бізнесмена в Болгарії – Bellingcat

Третій росіянин, який брав участь в операції з отруєння екс-ГРУшника Сергія Скрипаля та його дочки, раніше засвітився у Болгарії.

Цю країну Сергій Федотов (так називають агента ГРУ ЗМІ) відвідував навесні 2015 року, якраз у той час, коли отруїли болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

Про це повідомляється  в спільному розслідуванні видання The Insider і групи Bellingcat, передає Радіо Свобода.

За результатами експертизи, замах на Гебрева було скоєно за допомогою речовина класу Новачок. Тоді бізнесмена, який займався виробництвом зброї, врятували лікарі.

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Повідомляється також, що Федотов отримував своє агентурне ім’я в 2010 році. Тоді ж свої імена отримали і підозрювані в замаху на Скрипалів Чепіга з Мішкіним.

Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Пізніше експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.

Фото: bgonair

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