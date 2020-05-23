Власник космічної компанії ЅрасеХ Ілон Маск назвав липовою статистику по коронавірусу у США.

На заводах ЅрасеХ в США, де під час пандемії працює 8 тис. осіб, немає серйозних випадків захворювання Covid-19, заявив він.

– Статистика стала ненадійною, коли в ній почали враховувати тих, кому коронавірус не підтверджували тестом, а просто ставили схожі симптоми. А симптомів схожих з Covid-19, близько сотні. По суті – що завгодно, – сказав бізнесмен.

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Статистика стала ”липовою”, ймовірно, десь у середині квітня, додав Маск.

За даними влади США, 23 травня в країні 1,64 млн (за добу +23 912). Видужала 317 тис., Летальні випадки – 96 370.

Як писали Факти ICTV, Ілон Маск відкрив завод Tesla в Каліфорнії не дивлячись на заборону місцевої влади.