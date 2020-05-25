Польща хоче скасувати масковий режим

У Польщі вперше за довгий час не зафіксовано жодного нового летального випадку від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що в найближчі дні уряд країни скасує масковий режим, однак обмеження збережуться в регіонах, де все ще активно поширюється Covid-19.

Масковий режим у Польщі ввели 16 квітня, наразі маски є обов’язковими в громадському транспорті, на роботі та в громадських місцях.

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Нагадаємо, станом на 25 травня кількість заражених Covid-19 у Польщі зросла до 21 440 осіб, з яких 996 осіб померли, а 9 276 вилікувалися.

За останню добу в Польщі не зареєстровано жодного летального випадку від коронавірусу.

Наразі у лікарнях перебувають 2 268 пацієнтів з коронавірусом, 78 259 людей – на домашньому карантині, 19 587 – під епідеміологічним наглядом.

Джерело: Onet