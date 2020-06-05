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Протести у США: Twitter видалив запис з промовою Трампа про Флойда

Twitter видалив чотирихвилинне відео з промовою президента США Дональда Трампа про афроамериканця Джорджа Флойда, розміщене на сторінці виборчого штабу американського лідера.

У компанії заявили, що запис суперечить політиці сайту щодо матеріалів, захищених авторським правом.

Зокрема, у ролику використані кілька фото і кадрів з акцій протестів, за якими Twitter отримав скарги через порушення авторських прав.

Twitter видалив відео з промовою Трампа про Флойда

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Щоправда, відео збереглося на YouTube-каналі Трампа. У своїй промові президент США попереджає про насильство та анархію з боку радикальних лівих груп.

У штабі Трампа дії з боку Twitter розцінили як акт цензури.

Уже кілька днів у США не припиняються протести через вбивсто 25 травня у Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. У ньому звинувачують поліцейського Дерека Шовіна. Йому загрожує до 40 років в’язниці.

1 червня президент США Дональд Трамп для контролю вулиць ввів війська, проте вони поки лише спостерігають за ситуацією.

Джерело: The Hill

Фото: Dreamstime

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