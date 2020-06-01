Адвокат Бенджамін Крамп назвав вбивство Джорджа Флойда навмисним.

Поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовена звинуватили у вбивстві третього ступеня, але адвокат розповів, що це був випадок вбивства першого ступеня.

– Ми думаємо, що у нього був намір. Майже дев’ять хвилин він тримав коліно на шиї людини, яка просила і благала дихати, – сказав адвокат.

Справа Флойда в Міннеаполісі викликала гнів у США за вбивства поліцією темношкірих американців.

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Раніше з’явилося відео, де 44-річний Шовен стоїть на колінах на шиї Флойда, який повторює, що не може дихати.

– Той факт, що офіцер Шовен тримав його коліно на шиї майже три хвилини після того, як той втратив свідомість. Ми не розуміємо, як усіх цих офіцерів не заарештували, – сказав Крамп.

Трьох офіцерів, які були присутні при цьому, звільнили.

25 травня в Міннеаполісі спалахнули протести. Під час акцій протесту в американському місті Міннеаполіс поліція заарештувала близько 50 осіб.

Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Згодом протести охопили всю країну. У 25 американських містах 16 штатів ввели комендантську годину, також і в США.

Біля Білого дому тривають масові акції, протестувальники підпалили дорожні знаки.

Нещодавно поліцейські зупинили автомобіль афроамериканця Джорджа Флойда, але він чинив опір. Поліцейський застосував задушливий прийом до нього, поставивши коліно на шию.

Флойд говорив, що нічим дихати і просився, щоб його не вбивали. Він помер в лікарні, не приходячи до тями.