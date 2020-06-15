Протести в США, які спалахнули після смерті американця Джорджа Флойда, тривають вже кілька тижнів. Вони покликані звернути увагу на поліцейську жорстокість та расизм стосовно темношкірих громадян.

З плином часу кількість і масовість протестів зменшувалися, однак у штаті Джорджія кілька днів тому вони розгорілися з новою силою.

Все через ще одне вбивство темношкірого поліцейським. Цього разу представник правоохоронних органів застрелив чоловіка.

Факти ICTV розповідають, що відбувається в Джорджії і чому така ситуація виникла у США.

Нова хвиля протестів

Кілька днів тому протести в американському місті Атланта (штат Джорджія) спалахнули з новою силою після вбивства поліцейським темношкірого громадянина США Рейшарда Брукса.

Правоохоронці намагалися заарештувати 27-річного чоловіка, оскільки його запідозрили у керуванні автомобілем у нетверезому стані. На відео з місця події можна побачити, що Брукс пручався арешту і навіть зміг відібрати в одного з поліцейських тазер (електрична зброя).

Після цього він почав тікати і нібито вистрелив з тазера в одного з поліцейських, після чого офіцер вирішив застосувати летальну зброю. Він здійснив кілька пострілів у спину Брукса, які виявилися смертельними.

Розтин встановив, що причиною загибелі Брукса стали втрата крові та пошкодження внутрішніх органів від двох вогнепальних поранень.

Тож чи була причина у поліцейського застосовувати зброю проти чоловіка, який міг бути у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння і, найімовірніше, не до кінця розумів, що він робить? Незабаром після цього випадку офіцера, який відкрив вогонь, звільнили, а шеф поліції міста Еріка Шілдс подала у відставку.

– Брукс не був загрозою для жодного громадянина, і тому те, що затримання завершилося його смертю, видається безпідставним. Мені здається, що це не та розмова та інцидент, які мали призвести до чиєїсь смерті, – заявив окружний прокурор Пол Говард.

Мер Атланти Кейша Ленс Боттомс також вважає, що дії поліції під час затримання чоловіка не були виправданими.

Після цього випадку протести через смерть Джорджа Флойда переросли у масові заворушення. Протестувальники навіть підпалили ресторан, біля якого застрелили Брукса, а правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ для того, щоб запобігти подальшій ескалації.

За словами одного з учасників акції, своїми діями вони хочуть привернути увагу до проблем, які існують в США.

– Подібні речі (вбивства поліцейськими, – Ред.) відбуваються знову і знову. Ми протестували після смерті Джорджа Флойда, і я думав, що відбудуться зміни. Проте цього не сталося, все як і раніше… Я думав, що наше повідомлення чітко почули, однак тепер очевидно, що це не так, – каже протестувальник.

Поліцейська жорстокість і ситуація в США

Звичайно, у США на перший план протестів виходить ставлення до темношкірих громадян, адже прояви расизму в країні достатньо часте явище.

Крім цього, є ще один великий пункт, який все більше проглядається з плином часу – поліцейська жорстокість.

У коментарі Фактам ICTV психолог Роман Мельниченко заявив, що не потрібно порівнювати її з надмірною агресією правоохоронців.

– Поліцейський – це людина, яка також не хоче постраждати, у нього є сім’я. Плюс їх навчають тому, що насильство потрібно придушувати в зародку. Людська нервова система так побудована, що чим більше мигдалина подразнюється, чим більше в ній наростає агресія, тим складніше її зупинити і тим гірші наслідки. Тому поліція директивно поводиться, щоб людина не розвила свою агресію. У придушенні агресії немає злочинного змісту, – каже психолог.

Поліцейська жорстокість існує у всьому світі, однак у Сполучених Штатах з нею особлива проблема. За 2019 рік офіційно зареєстрували 1 536 випадків смертей, спричинених діями правоохоронців.

Для порівняння, в Японії було всього два випадки, де дії поліцейських призвели до смерті, в Індії, де проживає більше мільярда людей, у 2016 році зафіксували 135 випадків.

А в сусідній США Канаді у 2017 році було 36 смертей, причиною яких стали поліцейські. Так, у США не найбільший показник смертей від дій поліції, але для такої демократичної держави він виглядає щонайменше дивним.

У 2019 році було всього 27 днів, коли поліцейські не вбивали когось, а скільки випадків, коли правоохоронці перевищують свої повноваження?

Та все ж далеко не всі вбивства поліцейськими є перевищенням їхніх повноважень. Іноді їм доводиться відкрити вогонь по людині, яка погрожує зброєю, нападає на інших тощо.

Проте Мельниченко каже, що нині у США склалася досить нервозна ситуація. І не лише через карантин, але й через події 2019 року.

– Протягом попередніх років такого не було. У США злочинність нижча, ніж в Україні… 2019 рік ознаменувався сплеском масових вбивств в Сполучених Штатах. Тому і склалася така нервозна ситуація, – говорить він.

Навіть попри масові протести деякі поліцейські продовжують нагнітати ситуацію, що ми і побачили у випадку з Бруксом. Але чому так відбувається?

Є дуже багато аспектів цієї історії. На думку психолога, не останню роль у поведінці людей зіграв і Трамп.

– Якщо ти своєю риторикою підштовхуєш людей до ненависті, до насильства, показуєш, що це круто, а президент США Дональд Трамп тільки цим і займається, це теж дає ефект. Звичайно, є і такі фактори, як економічна ситуація, наростання агресії під час тривалого карантину, невпевненість в майбутньому тощо, – висловлює думку Мельниченко.

Також впливає на ситуацію і те, що у поліцейських департаментах дуже рідко проводять тренування щодо ненасильницького вирішення проблем. Тобто офіцери звикають діяти в певних рамках навіть тоді, коли вдаватися до насильства не потрібно.

Та й наслідки таких дій для поліцейських мінімальні. Станом на 2014 рік у штаті Нью-Джерсі 99% випадків перевищення повноважень правоохоронцями навіть не розслідувалися. Тобто більшість офіцерів, які ставлять себе вище за інших, залишаються не покараними.

Крім того, у дослідженні Міністерства юстиції США йдеться про те, що близько 84% правоохоронців підтвердили, що бачили, як їхні колеги використовували надмірні силові заходи проти громадян.

Чого вимагають протестувальники

Більшість протестів у США, пов’язаних зі смертю Джорджа Флойда, проходять під гаслом Black lives matter (Життя темношкірих мають значення). Направлені вони в основному проти расизму, які проявляють в бік темношкірих.

Однак нещодавно почали звертати увагу і на роботу поліції. Багато хто не задоволений тим, як правоохоронці поводяться у тій чи іншій ситуації.

Нещодавно у Сіетлі група протестувальників висунула свої вимоги до влади:

знищення поліцейського управління міста та судової системи у їхньому нинішньому вигляді;

заборона на застосування Збройних сил під час транзитного періоду;

підтримка бізнесу, яким володіють темношкірі;

запуск Федеральним урядом США розслідувань випадків поліцейського насилля у Сіетлі та Вашингтоні;

виплата компенсації жертвам поліцейського насилля;

повторний розгляд всіх справ, які призвели до засудження темношкірих та інших “кольорових людей”;

заміна системи кримінального правосуддя.

Однак більшість все ж виступають за те, щоб до темношкірих ставилися так само, як і до всіх інших.

Якщо йдеться саме про вбивства поліцією, то можна побачити, що співвідношення вбивств білих і “кольорових” людей протягом останніх років майже однакове.

Та й досі існують штати, які не так лояльно ставляться до темношкірих.

– Атланта – це таке традиційно більш расистське місто (та й штат Джорджія). Там досі є досить великі расові упередження у населення. Наприклад, на Півночі США, де багато гетто з безробітними афро-американцями, схильні вважати, що темношкірі – злочинці, – каже Мельниченко.

Правоохоронці там бояться за своє життя, коли доводиться зупиняти таких людей навіть за незначні порушення. А якщо до цього додати і загальну напругу в країні, під якою перебувають правоохоронці, то й не дивно, що стаються такі випадки, як з Бруксом.

– Люди, які живуть в агресивному середовищі, жертви насильства мають більш високу схильність до насильства – їх мигдалина збуджується сильніше ніж у звичайної людини… Поліцейські про це знають… Тому коли вони потрапляють в подібну ситуацію (як з Бруксом, – Ред.), а якщо ще й людина темношкіра.., несвідомо більше бояться. Менше чекають того, що біла людина вихопить пістолет, ніж мексиканець або темношкірий, – підсумовує психолог.

Так, потрібно, щоб в США змінилося і ставлення до темношкірих, але не потрібно забувати й про поліцейських. Щодня вони піклуються про те, щоб громадяни почувалися у безпеці, а критика останніх років лише більше тисне на них.

Звичайно, цей тиск не має переростати у вбивства громадян, але й людям не потрібно робити монстрів з усіх правоохоронців.

Владислав Бомбела